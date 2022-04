Fiorentina, Barone attacca: “No biglietti per settore ospiti, Milan non ci rispetta”

Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, a margine di una iniziativa a Palazzo Vecchio

"Ieri sera ho parlato con Paolo Scaroni, gli ho detto la mia, gli ho detto che sono molto arrabbiato per questa situazione. Non siamo stati rispettati. Il Milan è al corrente che siamo molto arrabbiati per questa situazione, vediamo se ci saranno maggiori aperture da qui a domenica prossima".

Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, a margine di una iniziativa a Palazzo Vecchio, commentando il fatto che i tifosi viola non hanno potuto acquistare biglietti per la trasferta di San Siro contro il Milan. Barone ha spiegato di aver avuto un colloquio con il presidente del Milan per capire come risolvere la situazione.