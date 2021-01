CorSera – Inter, Conte contro la Fiorentina con solo quattro titolari

Quella con la Fiorentina sarà un’opportunità per diversi giocatori che hanno visto meno il campo. Antonio Conte dà spazio alle seconde linee dell’Inter che cercano di stupire il tecnico e magari ritagliarsi uno spazio nel big match di domenica con la Juventus. Scrive il Corriere della Sera: “Conte al Franchi schiererà solo quattro titolari. Uno in ogni reparto: Handanovic in porta, Skriniar in difesa, Young sulla linea di centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. Gli altri, i cosiddetti rincalzi promossi per l’occasione, dovranno dare delle risposte. C’è attesa per Sensi, il dodicesimo uomo del gruppo, che punta a riempire gli occhi del suo allenatore e a scalzare Vidal in vista della super sfida di domenica. Ma l’esperimento più interessante riguarda Eriksen: «Giocherà play e mi aspetto grandi risposte. Può capitare a qualsiasi giocatore di vivere un momento di difficoltà, ma serve il carattere per uscirne». Eriksen sino qui ha deluso, sia da interno che da trequartista. Non è scattato il feeling con Conte e difficilmente scatterà oggi. Ma l’esperimento è interessante. Ranocchia guiderà la difesa, Gagliardini darà forza al centrocampo, Sanchez aiuterà Lautaro Martinez”.