Repubblica – La Fiorentina su 2 obiettivi dell’Inter. Frattesi? Respinta la prima offerta

La Viola è sempre alle prese con la situazione di Vlahovic. Due obiettivi del club nerazzurro in caso di addio del serbo

L'Arsenal non molla la presa per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina non rinnoverà il suo contratto con il club di Commisso e non ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione. Il club inglese, secondo quanto riporta Repubblica, ha offerto 65 milioni di euro più bonus alla Viola. Se l'attaccante dovesse partire, il sogno della Fiorentina è Scamacca, ma il centravanti del Sassuolo è anche in orbita Juventus e Inter. "Dopo l'arrivo a Firenze di Piatek, monitorato anche l'altro attaccante del Sassuolo: Raspadori. Il nazionale italiano è sul taccuino anche di Inzaghi e Marotta ma, in caso di partenza di Vlahovic, Commisso è pronto a fare sul serio per regalare al tecnico Italiano un calciatore giovane, funzionale alle idee di Italiano e di qualità", si legge sul quotidiano.