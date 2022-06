Inter, martedì la firma di Mkhitaryan? Fissato nuovo summit di mercato con Inzaghi

Il nuovo centrocampista verrà annunciato dall'Inter in settimana, previsto un nuovo incontro per la dirigenza per definire le strategie

Andrea Della Sala

Il mercato dell'Inter entra nel vivo. Preso Mkhitaryan sarà un nuovo giocatore nerazzurro e la trattativa per Dybala prosegue a vele spiegate. A breve la dirigenza avrà un nuovo summit di mercato con mister Inzaghi per pianificare le strategie e fare il punto della situazione.

"Il menù di inizio settimana offre due piatti succulenti sul fronte del mercato: lo sbarco a Milano di Henrikh Mkhitaryan (per visite mediche e firma sul contratto: martedì dovrebbe essere il giorno buono) e un nuovo vertice tra Simone Inzaghi , Beppe Marotta (ieri a Bologna per assistere a Italia-Germania) e Piero Ausilio avente come obiettivo quello di fare il punto della situazione sul mercato (non è dato a sapersi se l’occasione sia buona per annunciare pure il rinnovo fino al 2024 ma si tratterebbe comunque di una formalità)", svela Tuttosport.

"L’arrivo di Mkhitaryan è un primo, importantissimo rinforzo per l’allenatore: l’armeno firmerà un biennale a 3,8 milioni più bonus a stagione utili a far lievitare l’ingaggio fino a 4,5, e sarà un tassello fondamentale nell’Inter che verrà. La sua duttilità è infatti una manna per un centrocampo dove le seconde linee non si sono mostrate all’altezza, come prova pure il loro basso minutaggio nell’ultima stagione. In tal senso sarà fondamentale pure l’arrivo del vice Brozovic con il profilo di Asllani che mette d’accordo tutti in seno all’area tecnica anche per la necessità di abbassare un po’ l’età media in rosa", sottolinea il quotidiano.