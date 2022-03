In Brasile: “Firmino poteva essere dell’Inter nel 2015. Ma non arrivò perché…”

Secondo quanto riporta l'emittente, infatti, il club nerazzurro corteggiò nel 2015 il centravanti che ai tempi giocava nell'Hoffenheim

All'andata ha indirizzato la gara con il suo colpo di testa, stasera non ci sarà: Roberto Firmino è però protagonista di diversi intrecci con l'Inter . Anche di uno di mercato, come racconta l'edizione brasiliana di ESPN. Secondo quanto riporta l'emittente, infatti, il club nerazzurro corteggiò nel 2015 il centravanti che ai tempi giocava nell'Hoffenheim.

Dopo il rinnovo con la società fino al 2017, l'Inter contattò i tedeschi per acquistare l'attaccante: il prezzo era di 25 milioni di euro, cifra impossibile da spendere per Erick Thohir in quei tempi. La Beneamata non era però l'unica società sulle tracce di Firmino, che piaceva anche a Manchester United, City, Arsenal e... Liverpool. A quel punto i Reds convinsero in poco tempo l'Hoffenheim con un'offerta da capogiro: 40 milioni di euro. E Firmino rimase quindi solo un sogno per l'Inter.