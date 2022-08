A Lecce il fischio contro l’Inter passato inosservato: “Ma ad Appiano lo hanno notato eccome”

La direzione di gara di Lecce-Inter da parte di Prontera non ha soddisfatto a pieno, anzi. Tanti gli episodi discutibili, dalla mancata espulsione di Bascherotto per l'intervento su Lautaro al mancato rigore per fallo su Dzeko in area. Ma ad Appiano Gentile hanno notato eccome anche un altro fischio alquanto dubbio. Scrive il Corriere dello Sport:

"Ad Appiano non è passato in secondo piano il fischio di Prontera che ha fermato Big Rom lanciato a rete per un fallo inesistente del Toro, ma in questo momento, più che sulle recriminazioni, Inzaghi è concentrato soprattutto sulla cattiveria sotto rete che manca ai suoi. Un problema da risolvere in fretta sperando che anche Dzeko e Correa, entrambi lontani dalla migliore condizione, diano una mano".