In Brasile – Flamengo-Gabigol a un passo. Ma la cifra offerta all’Inter è quasi ‘offensiva’

Potremmo essere davvero vicini a una svolta in relazione al futuro di Gabigol. Almeno questo è quanto sostengono in Brasile: l’attaccante brasiliano, attualmente impegnato nel Mondiale per Club in Qatar con il Flamengo ma di proprietà dell’Inter, sarebbe infatti a un passo dalla firma con il club rubro-negro che, secondo le indiscrezioni, potrebbe acquistarlo dai nerazzurri per circa 16 milioni di euro. Meno, dunque, dei 22 di cui si parlava fino a qualche giorno fa e, se messi a paragone con la stagione disputata da Gabigol, suona come una somma quantomeno discutibile. A Doha dovrebbe esserci prossimamente un incontro tra i dirigenti del Flamengo e i rappresentati del giocatori per provare a trovare l’intesa definitiva e chiudere l’affare poi con l’Inter.

(Fonte: terra.com.br)