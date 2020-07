Ag Florenzi svela: “Due anni fa lo aspettava un ricco quinquennale all’Inter. E lui ha…”

Intervenuto ai microfoni de Il Foglio, il noto procuratore Alessandro Lucci, agente tra gli altri del terzino Alessandro Florenzi, ha svelato un retroscena riguardante un possibile approdo dell’ex giallorosso in nerazzurro qualche anno fa: “Alessandro è uno dei ragazzi più puri e sani che abbia mai conosciuto. Un amante dell’amore. Ha fatto una scelta che è quella del romanismo, giusta o sbagliata non lo so. Quello che so è che due anni fa, quando era a scadenza con i giallorossi per motivi di ritardo legati al club, lo aspettava un contratto quinquennale molto importante all’Inter di Spalletti.

All’età di 27 anni ha rinunciato davvero a tanti soldi pur di rimanere a Roma. Detto questo, le bandiere stanno scomparendo. Oggi è difficile esserlo per i troppi interessi e la sovraesposizione degli atleti. Il tifoso vive di passione, è emozionalmente vulnerabile, un atteggiamento lo porta a cambiare immediatamente idea. Basta un attimo per distruggere quindici anni d’amore”.