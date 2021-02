Serie A, ecco i soldi dei fondi: all’Inter 115,5 mln. Solo la Juve prenderà di più: le cifre

Giornata clou per la Lega Serie A. Si ta per tenere l’assemblea per l’approvazione del term sheet e per concordare la distribuzione delle risorse che arriveranno dall’accordo con la cordata Cvc-Advent-Fsi. I tre fondi entreranno nella neo-nata media company con il 10%, pari a 1,7 miliardi di euro.

MF-Milano Finanza ha elaborato una distribuzione delle risorse, stabilendo la cifra che ogni singolo club dovrebbe incassare nei prossimi cinque anni tra: la percentuale sulla base della Legge Melandri, l’entry fee versata dai fondi e il contributo Covid.

Ecco l’elenco, con l’Inter seconda solo alla Juve

Juventus – 133 milioni

Inter – 115,5 milioni

Milan – 103,7 milioni

Roma – 102,4 milioni

Napoli – 101,5 milioni

Lazio – 87,5 milioni

Fiorentina – 75,8 milioni

Atalanta – 73,6 milioni

Torino – 69 milioni

Sampdoria – 61,9 milioni

Genoa – 58,1 milioni

Bologna – 56,4 milioni

Udinese – 52,1 milioni

Cagliari – 51 milioni

Sassuolo – 50,2 milioni

Parma – 49,5 milioni

Hellas Verona – 46,9 milioni

Crotone – 38,8 milioni

Benevento – 36,6 milioni

Spezia – 36,6 milioni

(Fonte: Calcio e Finanza)