Fontana: “Vita deve ripartire, ripresa dal 4 maggio. Magari lavoro su 7 giorni e non su 5”

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, nel suo intervento in Consiglio regionale, ha invitato alla prudenza parlando della ripartenza.

“Credo che si debba andare veloci, e in ogni caso noi dobbiamo cercare di far ripartire la vita. Ma la ripresa deve avere come presupposto quello della garanzia della salute dei nostri cittadini. Senza questa garanzia non saremo disposti a fare nulla. Mi auguro che dal 4 maggio si possa cominciare una ripresa graduale. E lo dico senza valenza scientifica ma mi auguro, e spero di non sbagliare, che il caldo rallenterà il contagio e renderà il virus meno aggressivo”.

Fra le proposte “scaglionare il lavoro su 7 giorni anziché su 5 e con orari diversi. È necessario iniziare un discorso per cercare di capire a quali condizioni, quali sono le limitazioni che dovremo porre sia da un punto di vista sanitario che organizzativo del lavoro: ad esempio scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5 e con orari diversi di inizio. Ci sono tante proposte che abbiamo iniziato ad esaminare e ci sono tante proposte che scienziati e tecnici, che siedono assieme a noi al tavolo per lo sviluppo, domani proporranno».