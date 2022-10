Inter, F. Esposito: “Felice per il primo gol in Primavera, ci manca un po’ di fortuna”

"I miei fratelli dicono che io sono il più forte e mi scaricano responsabilità, a parte gli scherzi sono tranquillo, non mi pesa e vado avanti per la mia strada e lavoro al massimo"

"Non ci aspettavamo di partire così, le prestazioni non sono deludenti, ci manca un pizzico di cattiveria e anche di fortuna in più. Sono sicuro che quando ci sbloccheremo, andremo avanti tranquilli per la nostra strada"