Frattesi, decisione a inizio luglio. L’Inter aspetta Brozovic, il Milan gioca la carta Colombo

Dopo il derby per Thuram vinto dall'Inter, il Milan è pronto a contendere il centrocampista del Sassuolo Frattesi ai nerazzurri. "Milan e Inter in prima fila, subito dietro la Juve, poi la Roma. E la logica dice che la decisione ci sarà solo tra la fine della prossima settimana e l’inizio della successiva. Insomma, tra fine giugno e inizio luglio".

"Il Sassuolo per Frattesi chiede 40 milioni e sta ovviamente dialogando con tutti. Ha visto la Juve, parla sempre con l’Inter, incontrerà il Milan. Il meeting tra Giovanni Carnevali e Giorgio Furlani, a.d. del Milan, inizialmente previsto per l’inizio della prossima settimana, slitterà probabilmente a metà settimana ma il particolare non inciderà. Quello che conta è nella volontà: chi farà l’offerta migliore, la più decisa nei tempi, nelle cifre e nelle idee, vincerà la partita. L’Inter ha un vantaggio di partenza dato da settimane di trattative ma prima deve vendere Brozovic. In Arabia? Possibile, ma occhio al Barcellona, che ha un interesse reale. Il Milan invece può giocarsela con un’offerta migliore e convincendo Frattesi che sarebbe centrale per i prossimi anni di vita rossonera: l’anima italiana di un centrocampo da costruire. Senza dimenticare la Juventus", si legge su La Gazzetta dello Sport.