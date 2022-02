Frattesi, Inter in corsia preferenziale: “Scelto anche per prevenire offerte per…”

Frattesi, che oggi se la vedrà con Calhanoglu, viene valutato dal Sassuolo tra i 20 e i 25 milioni e su di lui non c'è solo l'Inter

Oggi, oltre a Gianluca Scamacca, ci sarà un altro osservato speciale tra le file del Sassuolo: Davide Frattesi. L'Inter è infatti molto avanti anche per il centrocampista ex Roma ed è pronta all'affondo in estate anche su di lui. Spiega il Corriere dello Sport: "Quest'ultimo è ritenuto l'ideale vice Barella e, anche se il cagliaritano ha rinnovato il contratto, le possibili offerte "irrinunciabili" per lui vanno tenute in considerazione e in qualche modo... anticipate, mettendosi in casa il domani. Frattesi, che oggi se la vedrà con Calhanoglu, viene valutato dal Sassuolo tra i 20 e i 25 milioni e su di lui non c'è solo l'Inter, anche se Marotta e Ausilio pensano di avere una corsia preferenziale".