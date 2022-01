Il vice Barella è Frattesi: Inter in pole. “Questi 2 addii e Inzaghi può averlo subito”

Frattesi piace. E piace al punto che i nerazzurri hanno già fatto un tentativo, anche per portarlo via a gennaio

E' Davide Frattesi il profilo scelto dall'Inter per il centrocampo del futuro. Negli scorsi giorni il club nerazzurro ha infatti accelerato prepotentemente per prenotare il calciatore e chiudere il prima possibile la trattativa per anticipare la concorrenza. Spiega La Gazzetta dello Sport: "In viale della Liberazione sentono di aver conquistato la pole position. Duelli su duelli, il nome fa gola. Perché Inzaghi e i dirigenti nerazzurri hanno individuato una lacuna nell'organico attuale, ovvero l'assenza di un vero e proprio vice Barella, un giocatore che per caratteristiche si avvicini al centrocampista sardo. Frattesi piace. E piace al punto che i nerazzurri hanno già fatto un tentativo, anche per portarlo via a gennaio.

Solo che il Sassuolo ha chiuso in maniera secca all'ipotesi prestito, unica via percorribile per la società di Zhang. Non è tutto, è solo l'inizio. L'ipotesi di vedere Frattesi subito da Inzaghi è oggi legata alla possibilità di una doppia partenza, quella di Sensi e Vecino. Quest' ultimo, per la verità, pare intenzionato ad aspettare l'estate per scegliersi la futura squadra da svincolato. Però l'Inter vuole giocare comunque d'anticipo. Ecco perché i colloqui vanno avanti, anche in ottica giugno. Marotta e Ausilio vogliono ripetere l'operazione Sensi, messa in piedi nel 2019: prestito oneroso e riscatto dopo 12 mesi, per una valutazione complessiva da 20 milioni. Così si muove l'Inter, in un reparto che cambierà faccia in maniera importante la prossima stagione.