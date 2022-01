Inter, scelto il colpo: “Ausilio molto avanti per Frattesi: presto contatti per chiudere”

Ausilio non ha alcun dubbio sul fatto che l’ex Monza possa avere un futuro radioso e per questo motivo ha già portato molto avanti i lavori con l’agente del calciatore e con il Sassuolo

Il centrocampo dell'Inter in estate vivrà una sorta di rivoluzione: sono infatti certi gli addii di Vidal e Vecino, entrambi in scadenza di contratto, e quello di Sensi, fuori dal progetto. E il club nerazzurro ha già scelto il nome del futuro: quello di Davide Frattesi, per il quale sta intensificando i contatti in queste ore. Spiega Calciomercato.com: "Ausilio non ha alcun dubbio sul fatto che l’ex Monza possa avere un futuro radioso e per questo motivo ha già portato molto avanti i lavori con l’agente del calciatore e con il Sassuolo.