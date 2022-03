Juve su Frattesi, contromossa Inter: “Si è presentata un’occasione importante in Serie A”

L'edizione odierna di Tuttosport racconta di un inserimento importante della Juventus nella corsa a Davide Frattesi

"L’inserimento prepotente della Juve su Davide Frattesi, ha costretto l’Inter a virare su Jordan Veretout . Non è una resa, quella dell’Inter - che per prima si è mossa su Frattesi - ma una contromossa che evidenzia quanto sia importante nei piani del club trovare un centrocampista che possa garantire duttilità e affidabilità. E Veretout, proprio come Frattesi, può disimpegnarsi come mezzala e, all’occorrenza, mettere i panni del vice Brozovic (...). Veretout, in tal senso, è un’occasione: è in uscita dalla Roma perché José Mourinho vuole rinfrescare il centrocampo e perché ha rifiutato la proposta di prolungare il contratto in scadenza nel 2024".