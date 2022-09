Frey: “Handanovic accusato ingiustamente. Ma è tempo di Onana. Società in confusione”

L’analisi spietata di Sebastian Frey sul momento di casa Inter. Ecco le dichiarazioni dell'ex portiere nerazzurro

Alessandro Cosattini

L’analisi spietata di Sebastian Frey sul momento di casa Inter. Alla gianlucarossitv su YouToube, l’ex portiere nerazzurro ha parlato così dei nerazzurri tra campo, mercato e non solo:

Rossi: “Cosa deve fare l’Inter per riprendersi?”.

Frey: “Inzaghi è molto bravo come allenatore, sta attraversando un momento difficile. Cosa serve all’Inter… vincere, per uscire da questa situazione. Non serve giocare bene o male, ma vincere. Ci sarà uno scontro diretto importante contro la Roma, quindi sarebbe un grande segnale portare a casa punti con una grande prestazione. La Roma è tra le favorite di questo campionato”.

Rossi: “Ma Lukaku può dare qualcosa in più?”.

Frey: “Io te l’ho detto a inizio stagione, c’è stato un dibattito. Bisogna preoccuparsi uno del momento difficile di squadra e società, che purtroppo è in stato confusionale. Per lo scudetto tifo l’Inter, non sono un mago e nemmeno un allenatore, ti faccio questa domanda oggi: Inzaghi è l’uomo giusto per dare la svolta a questa Inter?”.

Rossi: “Se adeguatamente protetto dalla società, non Marotta in prima fila che ho visto l’altro giorno, spero di sì. Non ho certezze”.

Frey: “La società oggi non ha il peso per poter prendere certe decisioni. Stiamo un po’ subendo la situazione, non vorrei che a lungo andare diventasse un grande problema. A Simone voglio bene, è un amico, tifo per lui, ma a un certo punto parlano i fatti”.

Rossi: “Handanovic o Onana? Ora il momento è decisivo e deve giocarne uno, il turnover in porta non funziona”.

Frey: “Me l’hai fatta quaranta volte questa domanda (ride, ndr). Te l’ho detto anche a inizio stagione: prendi Onana facendo una scelta forte, è un giocatore internazionale. Tanto rispetto per Samir, ma è sempre criticato e mi spiace anche, è accusato anche ingiustamente. C’è bisogno di cambiare e penso sia il momento giusto, diamo fiducia a Onana”.

Rossi: “Inter lassù alla fine nonostante tutto?”.

Frey: “Ci credo e lo spero. Abbiamo tenuto Dzeko, vedrai che da dicembre in poi può essere il giocatore chiave. Forza Inter, sempre”.