Se funziona Barella, funziona l’Inter tutta. Futuro? Nicolò ha le idee chiare

Nella sua edizione odierna la Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio le big di Serie A. Il quotidiano sottolinea l'importanza che Nicolò Barella ricopre per la squadra di Inzaghi: "Nell’Inter la centralità di Barella è in numeri: nell’anno solare 2022 è stato il centrocampista di Inzaghi che ha creato il maggior numero di occasioni da gol (56), esclusi i calci da fermo, dove primeggia Calhanoglu".

"La sua frenesia benefica è un valore. Se funziona Barella, funziona l’Inter tutta. La rincorsa scudetto non può prescindere da Barella. Diversamente Tonali, come Tonali è diversamente Barella: i due - in Nazionale - possono integrarsi al meglio. Barella, come Tonali, non si immagina altrove, con un’altra maglia addosso. Il capitano dell’Inter che sarà".