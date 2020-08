TS – Futuro Messi, le mosse di Bartomeu lasciano basiti: il presidente ha una pazza idea?

Josep Maria Bartomeu

. Un silenzio, il suo, rumorosissimo per il presidente blaugrana che se ha una minima speranza di non essere costretto a dimettersi prima delle elezioni del prossimo mese di marzo, rimarrebbe senza paracadute nel caso in cui Messi dovesse decidere di abbandonare il Camp Nou. E già, perché, per la quasi totalità del popolo blaugrana, il responsabile sarebbe solo ed esclusivamente lui. La verità, però, è che molti dei suoi comportamenti lasciano basiti: mentre assicura, infatti, che Messi sarà del perno sul quale girerà il Barça del futuro, Bartomeu delega completamente l’opera di persuasione a Koeman, lavandosene le mani. Da un lato perché sa bene che Leo non si fida più di lui. Dall’altro, tuttavia, viene il dubbio che in fin dei conti con i 150-200 milioni che racimolerebbe dalla sua cessione, ai quali bisogna aggiungere i 100 lordi che si risparmierebbe del suo ingaggio, il numero uno del Barcellona metterebbe a posto i conti del club. Una pazza idea che, forse, lo aiuterebbe a risolvere un problema, ma che, allo stesso tempo, gli spalancherebbe le porte del libro nero della storia blaugrana”.