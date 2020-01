Gabigol-Flamengo, è fatta! Intesa trovata con l’Inter: ecco quanto incasseranno i nerazzurri

Ieri Politano ha sostenuto le visite mediche con il Napoli, oggi si attende l’ufficialità del suo trasferimento. Ma dovrebbe presto arrivare un’altra uscita: Gabigol tornerà al Flamengo, sembra ormai questione di ore.

“Un pelo più basso di quello che ci si aspettava, però stavolta è tutto definito: Gabigol dice addio all’Inter, senza rimpianti. Inter e Flamengo hanno trovato ieri l’intesa per il passaggio dell’attaccante al club rossonero per 16,5 milioni più il venti per cento della futura rivendita. Tutto definito, con tanto di firme sui contratti. Manca l’ufficialità, ma da ieri sera Gabigol è totalmente un giocatore del Flamengo, club che lo ha rigenerato e riportati ad alti livelli. Un’operazione che in fondo non è mai stata in discussione, malgrado momenti di tensione e brusche frenate. È un po’ il gioco delle parti: si resta in attesa che arrivi il momento giusto o che la controparte molli un po’ sulla richiesta – o nel caso dell’Inter, che alzi l’offerta -, per provare a spuntare qualcosa di più favorevole al momento della definizione dell’affare, ma la presenza a Milano del vice presidente del Flamengo Braz e del Ceo del club Spindel era più di un indizio sulla fumata bianca in arrivo”, si legge su La Gazzetta dello Sport.