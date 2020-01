CEO Flamengo: “Gabigol? Fiduciosi di chiudere nei prossimi giorni. Noi e l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Bruno Spindel, CEO del Flamengo, ha parlato così del futuro di Gabigol, centravanti dell’Inter che il club brasiliano vuole riavere fortemente: “Stiamo lavorando per trovare un accordo. Noi, l’Inter e Gabigol vogliamo che la trattativa si concluda positivamente per tutte le parti in causa. Non c’è ancora l’intesa, ma siamo ottimisti nel riuscire a completare l’operazione nei prossimi giorni”. Il Flamengo è attualmente in Italia per chiudere l’affare.