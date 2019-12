Mercato Inter – Gabigol, manca l’accordo con il Flamengo: lui sogna la Premier, Marotta e Ausilio…

Mancano solamente tre giorni e poi Gabigol tornerà ad essere a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. Nonostante l’ottima stagione con la maglia del Flamengo, con la doppietta Brasileirao-Libertadores e la finale del Mondiale per club persa contro il Liverpool, manca ancora l’accordo per la cessione dell’attaccante brasiliano.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter conta di incassare 20 milioni di euro, un tesoretto per il mercato, ma la trattativa con il Flamengo non si è sbloccata. Gabigol sogna una nuova chance in Europa, magari in Premier League dove gioca Firmino. Sogni ambiziosi, ma finora nessuna società inglese si è fatta avanti bussando concretamente alla porta dell’Inter. La possibilità più concreta resta, dunque, il riscatto del Flamengo, con Marotta e Ausilio che aspettano il sì per incassare il tesoretto da reinvestire sul mercato.