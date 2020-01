Gds: “Inter, da ieri Gabigol non è più tuo: ci sono le firme”. Ma le cifre deludono

Gabigol non è più un giocatore dell’Inter. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che annuncia la conclusione della trattativa con il Flamengo. Una trattativa che, secondo la Rosea, si è conclusa alle cifre volute dal club brasiliano.

“Gabigol dice addio all’Inter, senza rimpianti. Inter e Flamengo hanno trovato ieri l’intesa per il passaggio dell’attaccante al club rossonero per 16,5 milioni più il venti per cento della futura rivendita. Tutto definito, con tanto di firme sui contratti. Manca l’ufficialità, ma da ieri sera Gabigol è totalmente un giocatore del Flamengo, club che lo ha rigenerato e riportato ad alti livelli“, assicura la Rosea.

L’Inter, per la cessione di Gabigol, sperava di spuntare almeno 20 milioni di euro dopo la stagione dei record dell’ex attaccante nerazzurro. Secondo la Gazzetta, l’impresa non è riuscita.