Inter, ecco la svolta: Flamengo e Gabigol mai così vicini. La cifra? Si fa affidamento su…

“Il Flamengo e Gabigol non sono mai stati così vicini ad un accordo da quando sono iniziati i dialoghi per la sua permanenza in Brasile”. Apre così GloboEsporte, noto quotidiano sportivo brasiliano, in merito al futuro del centravanti brasiliano. Il classe ’96 dovrebbe essere infatti ceduto definitivamente dall’Inter in questa sessione di mercato. Il Flamengo, spiega Globo, dovrebbe mettere a segno il colpo nei prossimi giorni. Considerando che la distanza tra la richiesta del ragazzo e l’offerta del club si è notevolmente ridotta durante l’ultimo incontro tra le parti.

Ancora, però, non sono state avviate le discussioni con l’Inter: il Flamengo fa ancora affidamento sull’accordo verbale trovato in estate con i nerazzurri per 16 milioni di euro per l’80% degabigoli diritti del giocatore. Solo dopo aver cementato l’accordo con Gabigol verrà compiuto questo passo. Gabriel, conclude Globo, ha ricevuto una proposta ufficiale da un club inglese, ma non del livello di competitività che il giocatore vorrebbe per lasciare il Brasile. Resta quindi ottimismo: il Flamengo ha in pugno Gabigol.