FCIN1908 / Inter, niente sfida con il Lens per Gagliardini: ecco il motivo

L'Inter è partita poco fa per Lens dove domani, alle 18.30, scenderà in campo allo Stade Bollaert-Delelis contro la formazione francese che milita in Ligue 1 per un'amichevole. Tra gli assenti in casa Inter, oltre a Skriniar, Sanchez, Pinamonti e Gosens, non ci sarà nemmeno Roberto Gagliardini, quest'ultimo per un problema al piede.