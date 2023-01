Gagliardini, il tempo è scaduto. GdS: “Lamentele? Sei anni e mezzo di Inter un privilegio”

"Arrivato a Milano come bella promessa, Gagliardini è stato presto percepito e utilizzato come una buona riserva. Un discreto cambio di centrocampo, utile per fare massa critica nei finali di partita in cui servono muscoli e stazza per difendere un vantaggio. Ha un passo compassato e non ha doti tecniche tali da compensare una certa lentezza di fondo. Non è scarso, però è un diesel e sul breve soffre. Restiamo abbastanza convinti che potrebbe avere un futuro come difensore centrale. Alla fatidica domanda, Gagliardini è da Inter?, risulta impossibile rispondere con un sì convinto. Non è da Inter se allarghiamo l’orizzonte all’Europa. È da Inter se guardiamo alla sola Italia e per certe partite intermedie, anche se l’altra sera contro il Verona a San Siro i tifosi hanno rumoreggiato per alcuni suoi passaggi sbagliati e per le movenze “bradipesche”.