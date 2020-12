Gagliardini, in un’Inter così avrà sempre cittadinanza. E si parla già di rinnovo

“Gagliardini è un giocatore affidabile”. Conte non ha usato giri di parole sul suo giocatore. Di sicuro ha avuto tante chance per le assenze dei giocatori. Ma mentre Eriksen resta in panchina, Roberto è in mezzo al campo. “Lo scorso campionato con lui in campo l’Inter viaggiava a 2,25 punti di media, in 24 partite, con 4 gol. E anche l’anno prima con Spalletti erano stati 2,26 in 19 partite, con 5 gol. Quest’anno è già a quota due reti: solo Lautaro e Lukaku hanno segnato di più… Peraltro, 11 volte ha segnato con l’Inter e sono arrivate 11 vittorie”, scrive La Gazzetta dello Sport per spiegare il suo rendimento.

RINNOVO – “Per questo, anche se non c’è fretta di mettere mano a un accordo in scadenza nel 2023, è intenzione dell’Inter parlare di un prolungamento al 2025, visto quanto sta dicendo il campo: se ne parlerà a breve. Poi arriveranno rinforzi, il nome di Gagliardini magari continuerà a non essere nei campetti dei titolari di inizio stagione. Ma un giocatore così in questa Inter avrà sempre piena cittadinanza”, si legge nell’articolo della rosea.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)