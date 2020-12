Inter, rivincita degli ‘operai’. Darmian il più utile, Gagliardini goleador: con Conte…

Non solo Romelu Lukaku. Tuttosport elogia l’altra Inter, meno decantata e spesso criticata, ma capace di tirare fuori qualcosa in più e condurre la squadra alla vittoria in un match delicato come quello sul campo del Borussia Monchengladbach.

Il quotidiano si focalizza su Mattero Darmian e Roberto Gagliardini: “Hanno messo in campo quel qualcosa in più e lo hanno fatto dal ‘basso’ della loro vita da operai, o da mediani per dirla alla Ligabue“. Il primo gol in nerazzurro dell’ex Manchester United e Parma è arrivato proprio sull’assist di Gagliardini.

I numeri dicono che l’ex Atalanta è il miglior centrocampista da quando è arrivato Conte: c’è proprio Gagliardini nella speciale classifica marcatori, con Barella, Brozovic ed Eriksen a 4, Sensi, Vecino e Borja Valero a 3.

“Darmian e Gagliardini non sono uomini copertina e probabilmente non lo saranno mai – aggiunge Tuttosport -. Anzi, per molti tifosi sono una sorta di valvola di sfogo: Darmian è stato l’acquisto più sottovalutato dell’ultima campagna acquisti ma, dati alla mano, il più utile considerando le difficoltà di Kolarov, Hakimi e Vidal“.

Gagliardini rappresenta una certezza: “In pochi lo vorrebbero in campo, spesso il suo nome è stato accostato alle panchine di Eriksen, ma con lui Conte ha trovato il centrocampista che sa abbinare fisicità a inserimenti“.