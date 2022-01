Gagliardini: “Mettiamo in difficoltà Inzaghi sulle scelte: ci fa sentire tutti importanti”

Le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Roberto Gagliardini ha analizzato la sfida in programma stasera nella competizione di Coppa Italia contro l'Empoli:"Sarà una partita impegnativa, non sarà facile. Vogliamo mettercela tutta per passare il turno. Mettiamo in difficoltà il mister nelle scelte? In campionato quando veniamo chiamati in causa cerchiamo di metterlo in difficoltà nelle scelte, poi sceglie il mister. Il mister riesce a farci sentire tutti importanti. Ci teniamo a fare bene quando siamo chiamati in causa".