Galliani chiama l’Inter: vuole Esposito al Monza. Parte la sfida a 3 squadre di A

Dopo il rinnovo con l’Inter, per cui manca solo l’ufficialità, si apre il dibattito sul futuro di Sebastiano Esposito. Come ha riportato Sky Sport, Galliani ha avviato i contatti sia con la società nerazzurra che con l’entourage del giocatore per portare Esposito al Monza.

Ma al momento la volontà di Esposito, che con ogni probabilità la prossima stagione lascerà l’Inter in prestito per giocare con continuità e fare esperienza, è quella di privilegiare la possibilità di rimanere un Serie A, dove è richiesto da Sampdoria, Bologna e Parma.

L’Inter, sottolinea Sky, prende tempo e non vuole chiudere accordi per Esposito con nessun club fino a settembre, lasciando il ragazzo concentrato su questo finale di stagione.