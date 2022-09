Galtier: “Volevamo un difensore in più. Skriniar? Capisco il mio presidente che…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Maccabi Haifa, Christophe Galtier è tornato sul mancato arrivo a Parigi di Milan Skriniar. "Volevamo un difensore centrale in più perché abbiamo un calendario pazzesco. Nelle ultime settimane è stato impossibile farlo e trovare un'alternativa a Skriniar. Capisco il mio presidente per non aver accettato le condizioni dell'Inter. Era importante avere questo difensore in più. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ma ho giocatori versatili. Era importante ai miei occhi come a quelli di Luis Campos reclutare un difensore, purtroppo non ci siamo riusciti".