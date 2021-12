Inter, garanzie Marotta e Ausilio. Fare strada in Champions e lo stadio le prossime mosse

Per continuare a crescere l'Inter deve aumentare i ricavi anche andando avanti in Europa e sperare che il progetto stadio prosegua

"La presenza di Beppe Marotta e Piero Ausilio è sinonimo di garanzia, anche in una situazione di sostenibilità e spese mirate. Per fare passi in avanti in Europa, però, molto passerà dai ricavi. Ancora Ausilio: "Ci sono realtà con cui è oggettivamente difficile competere, per esempio il sistema Premier che oggi è troppo più avanti e ricco rispetto al nostro. Noi dobbiamo metterci impegno e fantasia". Fare strada in Champions League è la prima via per dare respiro alle casse del club: l’Inter ha già guadagnato oltre 60 milioni di euro, di cui circa 20 grazie al passaggio del turno, considerando anche l’incasso al botteghino e i bonus dagli sponsor. Una presenza costante nell’élite europea sarebbe fondamentale", spiega Gazzetta.it.