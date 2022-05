Gazzetta – Dybala all’Inter, quando l’ufficialità? Ecco i tempi non lunghi dell’annuncio

Paulo Dybala non è mai stato così vicino all'Inter. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, secondo cui i nerazzurri sono pronti all'affondo

Paulo Dybala non è mai stato così vicino all'Inter. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, secondo cui i nerazzurri sono ormai in procinto di fare l'affondo finale per portarsi a casa la Joya a parametro zero. Con annunci in tempi brevi.