Inter, affondo finale per Dybala. “Ecco l’offerta definitiva. E con Lautaro…”

Paulo Dybalaè ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, la trattativa è in fase avanzata. "Con Paulo la società nerazzurra ha mosso già quasi tutti passi che doveva: i contatti vanno avanti da mesi, non da giorni. E presto si entrerà nella fase operativa, con l’offerta vera e propria, che non si discosterà troppo da un quadriennale da 6 milioni più (ricchi) bonus a stagione. La Joya e l’Inter flirtano da un po’. E non passeranno troppi giorni dalla fine del campionato a quando arriverà l’ufficialità della prossima destinazione. Intorno alla Joya diversi club si sono affacciati. Anche l’Arsenal qualche settimana fa si era informato, ma è evidente che senza Champions il club inglese non sia nelle condizioni di essere appetibile. L’Inter è sempre stata lì", spiega il quotidiano.