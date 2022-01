Gds – Dybala, pronta l’offerta Inter: le cifre che mette sul piatto Marotta

Nella situazione di stallo tra Dybala e la Juve è pronta a inserirsi l’Inter, con Beppe Marotta che ha preparato l'offerta per la Joya

Paulo Dybala vede il suo futuro alla Juventus sempre più nebuloso. L'arrivo di Vlahovic complica ulteriormente il suo rinnovo, con la società bianconera intenzionata a proporre all'argentino un contratto a ribasso rispetto a quanto pattuito ad ottobre. Un anno in meno di contratto a cifre inferiori ai previsti 8 milioni di euro più 2 di bonus.

E qui si inserisce l'Inter, che non è sola ma ha pronta l'offerta per portare la Joya a Milano.

"In questa situazione di stallo tra Dybala e la Juve è pronta a inserirsi l’Inter, che non può permettersi ingaggi a doppia cifra ma per Dybala — pupillo di Beppe Marotta che piace molto a Simone Inzaghi — è disposta a fare uno sforzo, arrivando a un quinquennale con una base fissa di 7,5 milioni di euro a stagione", spiega oggi la Gazzetta dello Sport.