Gds – Dzeko per Eriksen, la Roma ci sta. Ripensamento Inter? Suning fa sapere…

Dzeko all’Inter, Eriksen alla Roma. Tutto per sei mesi, poi a giugno si vedrà. Questa l’idea comparsa nelle ultime ore sul tavolo di Inter e Roma. Ma se i giallorossi, dopo la lite furiosa tra il bosniaco e Fonseca, si sono mostrati subito possibilisti, da Milano è arrivata chiusura totale. Anzi, dalla Cina è arrivata chiusura totale.

“Scambio di prestiti Dzeko-Eriksen. «Yes we can», è filtrato da Roma disposta a parlarne. Ma come si dice «Noi possiamo» in cinese? Forse non lo sapremo mai, perché l’Inter ha fatto sapere di non essere interessata. O di non potere. Che poi non cambia molto le cose. Però il retroscena della trattativa che è nata in tutta fretta merita di essere raccontato, anche perché le vie del mercato sono infinite e fino a domenica prossima se da Nanchino dovesse arrivare un ad oggi «assolutamente escluso» ripensamento, chissà“, commenta oggi la Gazzetta dello Sport.