Stipendi luglio e agosto, nuove rassicurazioni dall’Inter ai giocatori sui pagamenti

L’Inter ha di nuovo detto ai giocatori che i loro stipendi di luglio e agosto saranno saldati entro il 16 febbraio. C’è un momento di crisi di liquidità da attraversare e si vede anche dal mercato. Ma non è in dubbio – spiega La Gazzetta dello Sport – che nel prossimo mese, verranno pagati gli stipendi di luglio e di agosto, come si era concordato in estate. E non è in dubbio nemmeno l’accordo con il Real per il pagamento della prima rata di Hakimi. Ieri Marotta è stato chiarissimo. E con le sue parole si è anche riferito alla situazione societaria con Suning alla ricerca di un socio e in trattativa con la Bc Partners.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)