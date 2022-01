Gds – Ginter, dirigenti Inter si sono confrontati su arrivo immediato: l’idea…

Il difensore è stato panchinato e la decisione sembra definitiva, volta alla cessione già in questa sessione di mercato

Ma l'Inter, in prima fila per prenderlo a zero, è interessata ad anticipare le mosse? Secondo la Gazzetta dello Sport, "c’è stato un rapido confronto su Ginter dopo l’improvvisa rottura tra il difensore il Gladbach ma l’Inter attenderà la scadenza del contratto senza anticipare alcuna mossa". I dirigenti, quindi, continuano a puntare sul difensore solo per la prossima stagione.