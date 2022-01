Ginter-Gladbach, rottura definitiva: l’ok dell’Inter solo in un caso. Il tentativo…

Il club tedesco ha deciso di non schierare più il difensore, obiettivo dell’Inter da svincolato

L’Inter si guarda attorno in cerca di occasioni a zero per la prossima stagione. Chiusa l'operazione Onana, il club nerazzurro ha messo gli occhi su un altro giocatore in scadenza, Matthias Ginter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’accordo economico non c’è ancora ed esiste il rischio che inizi un’asta, da cui i nerazzurri si chiamerebbero volentieri fuori. Ma il gradimento sia del giocatore che del club dovrebbe semplificare la buona riuscita dell’operazione.