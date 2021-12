Gds: “Inter, Barella sarà multato per il rosso: lo prevede il regolamento interno”

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha deciso di multare il futuro capitano designato Barella come previsto dal regolamento della società

Ha fatto e sta facendo ancora molto discutere il cartellino rosso ricevuto da Nicolò Barella nella gara di ieri contro il Real Madrid. Il centrocampista dell'Inter è stato infatti protagonista di una brutta reazione ai danni di Eder Militao che gli è costata un'espulsione che lo costringerà a saltare almeno l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Non solo: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, come previsto dal regolamento interno alla società, l'Inter multerà il suo futuro capitano per il comportamento sbagliato del Bernabeu.