GdS – Inter-Benevento, la moviola: male Pasqua, tutti scontenti. Dubbi su Lapadula e Lautaro

Non convince la prova dell’arbitro Pasqua in occasione della sfida tra Inter e Benevento a San Siro, vinta per 4-0 dai nerazzurri. Per La Gazzetta dello Sport, la prestazione del direttore di gara è da 5: “Gestione confusionaria e diverse scelte, tutte sue, che non convincono. Poi la partita prende la sua strada, ma gli sbagli ci sono e scontentano un po’ tutti“.

Gli episodi a lasciare qualche dubbio arrivano nel primo tempo: “All’11’ Ranocchia spinge e tira giù Lapadula che gli si mette davanti. Il frame del Var mostra che il contatto avviene fuori dall’area, ma c’è e quindi Pasqua – deciso nel dire che non c’è nulla – avrebbe quantomeno dovuto dare la punizione. Tra il 14’ e il 15’ nell’area difesa da Montipò prima Caldirola e Improta schiacciano e tirano giù Barella non proprio innocentemente, poi Caldirola colpisce Lautaro. Solo sul secondo episodio Pasqua comanda punizione, ma le immagini lasciano il dubbio: il contatto con il piede dell’argentino era oltre la linea dell’area?“.