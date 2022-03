GdS – Come cambia l’Inter con e senza Brozovic: numeri chiarissimi

Il focus della Gazzetta dello Sport sul croato tra i protagonisti annunciati del derby d'Italia di domenica

Marcelo Brozovic dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi per Juventus-Inter. Si respira forte ottimismo attorno al croato e il tecnico non vede l'ora di riaverlo a disposizione. Il motivo? Lo sottolinea ancora una volta la Gazzetta dello Sport: "Esiste un’Inter con Brozovic e una senza. Il croato è il vero insostituibile per Inzaghi, che non ha centrocampisti simili. L’Inter senza di lui non ha mai vinto nei 90 minuti e ha appena pareggiato con Toro e Fiorentina. Marcelo è un catalizzatore di palloni, un play moderno che abbina qualità e quantità: è l’uomo che gioca più palloni e corre di più, unico da quando Spalletti lo ha reinventato regista. Brozo porta geometrie e personalità nell’uscita dal basso, organizza la pressione nel recupero palla. Rispetto al passato va meno al tiro ma, se preso a uomo, è bravo a schiacciarsi sulla linea dei difensori per sfuggire alla marcatura o aprire il buco in mezzo".