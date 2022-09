GdS – Inter, domani Onana torna titolare. E prova a sfruttare il punto forte

Torna titolare il portiere camerunense: nuova chance in Champions League per lui dopo quella col Bayern Monaco

Andre Onana e Romelu Lukaku finora non hanno mai giocato insieme in gare ufficiali. Il camerunense, dopo la partita col Bayern Moanco, è pronto a tornare nuovamente in campo in Champions League, sperando di poter presto contare sulle doti fisiche del belga con i suoi rilanci.