GdS – Inter, che fatica senza Lukaku: c’è il segno meno in ogni giocata

Romelu Lukaku corre contro il tempo per tornare a disposizione di Inzaghi. Serve una sterzata lì davanti che solo il belga può dare, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "L’Inter deve far da sé, di sicuro almeno domani a Plzen. E fa una fatica da matti, Inzaghi. Perché è in mezzo tra due estremi: l’Inter non gioca più come lo scorso anno, quando aveva imparato ad accorciare il campo per aiutare Lautaro. E allo stesso tempo non ha avuto modo di adattarsi filosoficamente a Romelu: quando aveva iniziato a farlo, il belga si è infortunato. I numeri raccontano bene quanta differenza ci sia, in termini di produzione offensiva, tra un’Inter con Lukaku e un’Inter senza. C’è il segno meno in ogni giocata, in ogni pensiero, in ogni ragionamento preventivo".