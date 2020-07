GdS – Inter, il bicchiere è mezzo pieno: i numeri dimostrano i passi avanti compiuti con Conte

Come valutare la stagione dell’Inter fino a questo momento? Antonio Conte invita a guardare il bicchiere mezzo pieno. E la Gazzetta dello Sport è d’accordo col tecnico nerazzurro: “Dicono che un uomo non sia realmente felice, se non con un bicchiere davanti a sé. Antonio Conte è uno step (citazione garantita) oltre. Lui vuole capire cosa sta bevendo: conoscere per apprezzare, valutare per migliorare. O per riempire ancor di più un bicchiere che già oggi è mezzo pieno. Filosofia di vita, alla ricerca costante di una certificazione di qualità. Ma accostare il percorso di questa Inter a quella della scorsa stagione non è operazione corretta”.

Nel dettaglio, spiegano i colleghi: “L’Inter di oggi ha 11 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Ma se è vero che un campionato è difficilmente paragonabile con un altro, allora forse è più logico apprezzare un altro numero. Un anno fa, alla giornata numero 29, i punti di distacco dalla vetta – ovvero dalla Juventus – erano 25: i bianconeri avevano in classifica il 50% in più dei punti nerazzurri, un’enormità, come giocare un altro torneo. Oggi distacco è di 8 punti: vuol dire aver ridotto di due terzi il gap. Non basta, non è tutto, perché all’Inter si può rimproverare di non vestire oggi i panni della Lazio. Ma disconoscere il passo in avanti è un po’ come chiudere gli occhi”.