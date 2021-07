GdS – Inter, passi in avanti con Socios.com: firma ad un passo?

La Gazzetta dello Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per lo sponsor dell'Inter con la candidatura di Socios.com

Dopo aver chiuso il rapporto con Pirelli dopo 26 anni, l'Inter continua a lavorare per individuare il nuovo sponsor per le maglie da gioco. La Gazzetta dello Sport conferma la candidatura di Socios.com, piattaforma di blockchain che ha come obiettivo quello di rendere i tifosi partecipi della vita del club attraverso l'interazione.