Gds – Inter, rinnovo di Skriniar? Per non rischiare, c’è soltanto una strada

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Milan Skriniar . Il difensore slovacco andrà in scadenza il prossimo giugno ma la volontà assoluta del club nerazzurro è quella di rinnovargli il contratto e blindarlo. Questo il punto della situazione da Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport: "Partiamo da un presupposto: quando il Psg offre 9 milioni a stagione più bonus e l’Inter arriva a 6 abbondanti, c’è un po’ di differenza.

Controprova: in questi casi c’è una sola strada, rinnovare a settembre e alle condizioni chieste da chi assiste Skriniar. Altrimenti, si possono mettere tutti gli ingredienti di questo mondo (compreso l’indiscutibile attaccamento del ragazzo ai colori nerazzurri, per questo motivo testimonial della terza maglia) senza abbassare la percentuale di rischio. Certo, facciamo un esempio, prendere 25 milioni a gennaio quando in estate erano 50 più bonus non sarebbe un belvedere, ma di sicuro in estate dipendeva dai paletti invalicabili della proprietà piuttosto che da Marotta".