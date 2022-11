GdS – Inter-Skriniar, manca l’ultimo passo: lo slovacco è disposto anche a…

Si legge, infatti, sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "L’ultimo lavoro da fare è quello relativo ai bonus, per colmare la piccola distanza economica rimasta. La nuova scadenza sarà chiaramente il 2027, per il giocatore - che oggi guadagna 3,8 milioni - si tratterebbe del secondo rinnovo da quando veste il nerazzurro. Per il primo, lasciò pure l’agente pur di prendere in mano il suo destino. Per il secondo, si è detto disposto a strappare il biglietto aereo di sola andata per Parigi. L’hanno capito anche in Francia: da quelle parti il nome dello slovacco è sparito dai radar, segno evidente che la storia ha ormai preso un’altra piega".