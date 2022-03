GdS – Inter, stasera un leggero vantaggio sul Milan da non sprecare

I nerazzurri scendono in campo nel derby da squadra in trasferta: i loro gol stasera valgono doppio

La Coppa Italia è l'unica competizione in cui negli scontri ad eliminazione diretta i gol in trasferta valgono doppio. Per questo l'Inter stasera ha un piccolo vantaggio sul Milan, come sottolinea la Gazzetta dello Sport che torna sul momento delle due milanesi: "Due punti nelle ultime 4 partite (e lo spettro dell’eliminazione con il Liverpool): la parola crisi aleggia, ma nessuno ancora la proferisce. Un mese fa sembrava fosse già campione. L’ultimo successo nerazzurro? Il 22 gennaio con il Venezia, soltanto al 90’. I rossoneri sono reduci da due pari di fila contro Salernitana e Udinese, non giocati benissimo, e domenica li attende un altro big match contro il Napoli. Non ci sono energie da sprecare. L’Inter pare messa meglio, ma non può scialacquare: torna in campo venerdì contro la Salernitana che per ora corre di più. I gol fuori casa valgono ancora il doppio: per quel che conta a San Siro, leggero vantaggio per l’“ospite” Inter".