GdS – Italia, Frattesi tornato in gruppo. Domani rientra Barella

Saranno determinanti i prossimi allenamenti della Nazionale per capire se il vice capitano dell'Inter avrà recuperato per l'Albania

Davide Frattesi si è allenato regolarmente in gruppo questo pomeriggio dopo lo stop, di tipo precauzionale di ieri. Non si sono invece allenati con i compagni Barella e Fagioli. Da quanto riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista nerazzurro "è rimasto inizialmente a fare cyclette nella palestra al campo di allenamento, poi ha lavorato sul campo come ieri. In palestra anche Fagioli che invece ha corso sul tapis roulant".